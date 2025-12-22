"أبو رغال"| داعش يهاجم الرئيس السوري أحمد الشرع: وصفه بالخائن والمرتد

شنّ تنظيم داعش هجومًا تحريضيًا غير مسبوق عبر شريط مصوّر عالي النبرة، كفّر فيه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع ووصمه بـ"الخائن والمرتد"، في تصعيد لغوي وفكري لافت.

https://x.com/i/web/status/2002777148806037646 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

واستند الشريط إلى تشبيهات تاريخية ودينية، حيث شبه الشرع بالـ"وزغ" الذي وفق الرواية الدينية كان ينفخ في النار على النبي إبراهيم أثناء محاولة حرقه، وبـ"أبي رِغال"، الرمز التاريخي للخيانة المستوحى من قصة مندل على الكعبة حين باع شرفه لأبرهة الحبشي.

كما عرض الشريط لقطات من هجوم قوات الأمن السورية على مخيم الفرنسيين في حارم، في محاولة لربط المشاهد الميدانية بخطاب التكفير والتحريض. وتضمّن أيضًا مقاطع لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجولان وجبل الشيخ، إلى جانب لقطات لغارات إسرائيلية استهدفت مبنى وزارة الدفاع ومقار أمنية سورية.

واتهم تنظيم داعش، في رسائله المصوّرة، الشرع بالعمالة وبيع البلاد مقابل السلطة، مدّعيًا أنه سلّم مناطق مثل السويداء للدروز واليهود، وأنه يفرّط بعشائر العرب في سوريا، في خطاب يهدف إلى تعبئة أنصاره وتأجيج الفتن المذهبية والسياسية.