مصادر سورية : استمرار أعمال العنف في الساحل السوري وموجة نزوح كبيرة إلى لبنان

أعمالُ العنفِ في الساحلِ السوريِّ لم تتوقفْ منذُ السادسِ من آذارَ الجاري، رغمَ إعلانِ وزارةِ الدفاعِ السوريةِ عنِ انتهاءِ العمليةِ الأمنيةِ في المَنطِقة.

ارتفاعٌ في حصيلةِ الضحايا المدنيينَ نتيجةَ الهجماتِ المسلحةِ التي شنّتْها مجموعاتٌ قيلَ إنَّها تابعةٌ للحكومةِ السوريةِ.

المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسانِ وثّقَ مقتلَ ما يقاربُ الألفَيْ مدنيٍّ في خمسينَ مجزرةً في مناطقِ الساحلِ السوريِّ والمناطقِ الجبليةِ في اللاذقيةِ وطرطوسَ وحماةَ وحمصَ، مما دفعَ السكانَ إلى المطالبةِ بحمايةٍ دَوليةٍ.

انتشرَ عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ مقطعُ فيديو يُظهِرُ سيدةً سوريةً في قريةِ قبو العواميةِ بريفِ اللاذقيةِ، تقفُ بجوارِ جثثِ اثنينِ منْ أبنائِها وحفيدِها، بعدَ مقتلِهِم على يدِّ مسلحينَ.

تصعيدٌ ومجازرُ أدّتْ الى حركةِ نزوحٍ جديدةٍ باتجاهِ لُبنانَ بحسْبِ ما أفادَتْ بعضُ التقاريرِ .... أكثرُ منْ عشَرَةِ آلافِ نازحٍ منَ القرى والمدنِ المحاذيةِ لمناطقِ الساحلِ السوريِّ، وَسْطَ مخاوفَ من امتدادِ المواجهاتِ إلى الداخلِ اللُبنانيِّ.