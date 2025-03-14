مصادر سورية : استمرار أعمال العنف في الساحل السوري وموجة نزوح كبيرة إلى لبنان

تصعيدٌ ومجازرُ أدّتْ الى حركةِ نزوحٍ جديدةٍ باتجاهِ لُبنانَ بحسْبِ ما أفادَتْ بعضُ التقاريرِ

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عائلات من الأقلية العلوية في سوريا تعبر نهر الكبير، الذي يشكل الحدود بين محافظة الساحل الغربي في سوريا وشمال لبنان في منطقة حكر الضهر في 11 مارس/آذار 2025، لدخول لبنان
عائلات من الأقلية العلوية في سوريا تعبر نهر الكبير، الذي يشكل الحدود بين محافظة الساحل الغربي في سوريا وشمال لبنان في منطقة حكر الضهر في 11 مارس/آذار 2025، لدخول لبنانFathi AL-MASRI / AFP

أعمالُ العنفِ في الساحلِ السوريِّ لم تتوقفْ منذُ السادسِ من آذارَ الجاري، رغمَ إعلانِ وزارةِ الدفاعِ السوريةِ عنِ انتهاءِ العمليةِ الأمنيةِ في المَنطِقة.

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مصادر سورية: استمرار أعمال العنف في الساحل السوري وموجة نزوح كبيرة إلى لبنان

ارتفاعٌ في حصيلةِ الضحايا المدنيينَ نتيجةَ الهجماتِ المسلحةِ التي شنّتْها مجموعاتٌ قيلَ إنَّها تابعةٌ للحكومةِ السوريةِ.

المرصدُ السوريُّ لحقوقِ الإنسانِ وثّقَ مقتلَ ما يقاربُ الألفَيْ مدنيٍّ في خمسينَ مجزرةً في مناطقِ الساحلِ السوريِّ والمناطقِ الجبليةِ في اللاذقيةِ وطرطوسَ وحماةَ وحمصَ، مما دفعَ السكانَ إلى المطالبةِ بحمايةٍ دَوليةٍ.

انتشرَ عبرَ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ مقطعُ فيديو يُظهِرُ سيدةً سوريةً في قريةِ قبو العواميةِ بريفِ اللاذقيةِ، تقفُ بجوارِ جثثِ اثنينِ منْ أبنائِها وحفيدِها، بعدَ مقتلِهِم على يدِّ مسلحينَ.

تصعيدٌ ومجازرُ أدّتْ الى حركةِ نزوحٍ جديدةٍ باتجاهِ لُبنانَ بحسْبِ ما أفادَتْ بعضُ التقاريرِ .... أكثرُ منْ عشَرَةِ آلافِ نازحٍ منَ القرى والمدنِ المحاذيةِ لمناطقِ الساحلِ السوريِّ، وَسْطَ مخاوفَ من امتدادِ المواجهاتِ إلى الداخلِ اللُبنانيِّ.

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