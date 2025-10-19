أعلن الدكتور زياد زهر الدين، القنصل العام السوري في دبي، انشقاقه عن نظام أحمد الشرع، في بيان مصور أكد فيه أن قراره جاء احتجاجًا على "حملة الإبادة الجماعية" التي نفذتها قوات هيئة تحرير الشام بالتعاون مع العشائر البدوية، وبـ"إشراف مباشر من أعلى قيادات السلطة في دمشق"، حسب وصفه.

social network

كما أعلن زهر الدين انضمامه إلى الأصوات المطالبة بتأسيس كيان خاص بالموحدين الدروز، معبّرًا عن تضامنه مع الموقف الذي تمثله الرئاسة الروحية للطائفة بقيادة الشيخ حكمت الهجري.