قمة قطر : إقامة تحالفات إقليمية عربية ؟ أم ناتو عربي ؟

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية عقد القمة الطارئة في قطر بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، وطرح فكرة إقامة ناتو عربي ، أشار محلل شؤون الشرق الأوسط عمر الرداد إن "الأجواء غير مواتية لإقامة ناتو عربي وانما تحالفات أمنية على غرار تحالف درع الصحراء الذي كان بين دول الخليج". لمتابعة مداخلته كاملة

جاء تصريح الرداد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن:" القمة ستناقش الاعتداء الإسرائيلي في الدوحة وانتهاك سيادتها، المطالبات في الشارع العربي عديدة بأن تتجاوز قرارات هذه القمة الإدانات الى إجراءات فعلية، لكن الخيار العسكري ليس بينها، لكن هناك مطالبات بوقف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل وطرد السفراء الإسرائيليين وسحب سفراء الدول العربية التي أبرمت اتفاقيات تطبيع".

وعن المطالبة بإقامة ناتو عربي قال :"إنه يعتقد أن ظروف الدول العربية والسياقات ليست مواتية لتشكيل تحالف عربي أو ناتو عربي مبدئيا، لكن الظروف مواتية لتحالفات إقليمية عربية والتي قد تتجسد بتفعيل اتفاقات الدفاع المشترك في مجلس التعاون الخليجي اي أن دول الخليج ستعيد تشكيل تحالف درع الصحراء الذي تشكل بعد احتلال صدام حسين للكويت ، وربما ستشكل قوة رمزية مشتركة في منطقة بلاد الشام رغم الظروف الخاصة بسوريا ولبنان وتشكيل تحالف للدول العربية شمال افريقيا، لكن احتمال تشكيل ناتو عربي حلم بعيد التحقق في المدى المنظور".

الحلقة كاملة: