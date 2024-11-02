إسرائيل: احتجاجات عائلات الرهائن أمام مقر إقامة الرئيس وفي "ساحة الرهائن"

عائلات الرهائن:"لقد تحققت أهداف الحرب. حماس ضعفت والظروف مهيأة للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة الجميع - الأحياء لإعادة تأهيلهم وجثث الضحايا لدفنها في بلادهم".

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عائلات الرهائن الإسرائيليين يشاركون في مسيرة في "ساحة الرهائن" في تل أبيب
عائلات الرهائن الإسرائيليين يشاركون في مسيرة في "ساحة الرهائن" في تل أبيبAvshalom Sassoni/ Flash90

من المتوقع أن يتظاهر المئات من عائلات واصدقاء الرهائن، مساء اليوم السبت، أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ وفي "ساحة الرهائن". وبذلك تمثل لجنة عائلات الرهائن الذكرى الـ 393 لأسر الرهائن الـ 101 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

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تجدد المظاهرات في مدينة تل أبيب للمطالبة بصفقة مع حماس لإعادة الرهائن إلى بيوتهم

ومن المقرر أيضًا تنظيم احتجاج منفصل أمام المقر الرئاسي في تسهالا بتل أبيب. ويدعو المنظمون يتسحاق هرتسوغ إلى "قول الحقيقة للجمهور الإسرائيلي بشأن إدخال الاعتبارات الأجنبية والشخصية في عملية صنع القرار السياسي" و"تقديم الدعم الكامل لفريق التفاوض في التوصل إلى اتفاق".

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عشرات الآلاف يتظاهرون وسط تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو والمطالبة بعودة الرهائن

وتشير اللجنة المنظمة إلى أنه "في الأيام الأخيرة، تتابع العائلات بأمل وقلق الاتفاقات المقترحة للإفراج عن أحبائهم". وأضافت "لقد تحققت أهداف الحرب. حماس ضعفت والظروف مهيأة للتوصل إلى اتفاق يسمح بعودة الجميع - الأحياء لإعادة تأهيلهم وجثث الضحايا لدفنها في بلادهم".

وتعارض العائلات التوصل إلى اتفاق مرحلي، وتطالب بالإفراج الكامل عن الرهائن لدى حماس الذي من شأنه أن "ينهي الحرب بانتصار حاسم". ويؤكدون أنه “طالما لم تتم إعادة الرهائن، فإن حماس تحتفظ بالأفضلية”.

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