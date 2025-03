الرئيس السوري يدعو"فلول النظام الساقط إلى تسليم أنفسهم والسلاح قبل فوات الأوان"

وسط تصاعد القلق من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية بين القوات السورية ومجموعات موالية للنظام السابق، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" إلى المبادرة لـ"تسليم أنفسهم والسلاح قبل فوات الأوان"، متعهداً بتقديم "كل من ارتكب جرائم بحق الشعب، ومن يسعى إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي لمحاكمة عادلة"،

https://x.com/i/web/status/1898120714332315991