الرئيس السوري يدعو"فلول النظام الساقط إلى تسليم أنفسهم والسلاح قبل فوات الأوان"

وسط تصاعد القلق من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المناطق الساحلية بين القوات السورية ومجموعات موالية للنظام السابق، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء اليوم الجمعة، من وصفهم بـ"فلول النظام الساقط" إلى المبادرة لـ"تسليم أنفسهم والسلاح قبل فوات الأوان"، متعهداً بتقديم "كل من ارتكب جرائم بحق الشعب، ومن يسعى إلى تقويض الأمن والسلم الأهلي لمحاكمة عادلة"،

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وشدد الشرع على أن "السلاح يجب أن يكون حصرياً بيد الدولة"، وتوعد بمحاسبة "كل من يتجاوز ضد المدنيين".وطالب الشرع في كلمة مسجلة، "جميع القوى التي التحقت بمواقع الاشتباك بالانصياع الكامل لقادة العسكريين والأمنيين هناك"، داعياً إلى أن "يتم على الفور إخلاء المواقع لضبط التجاوزات الحاصلة، وليتسنى للقوى الأمنية والعسكرية إكمال عملهم على أتم وجه".

وأضاف أن "بعض فلول النظام الساقط سعوا لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها.. وها هم اليوم يتعرفون عليها من جديد فيرونها واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها".وأكد أن "سوريا اليوم لا فرق فيها بين سلطة وشعب.. فسوريا تعني الجميع وهي مهمة الجميع في الحفاظ عليها ونصرتها، وهذا ما تجسد ليلة الأمس".

وتابع: "يا أيها الفلول، إننا في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم، رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها ولا غاية لنا بدماء أحد".وأشار الشرع، إلى أنه " ليس بالغريب عنكم ما فعلتموه، فقد أوغلتم بالدم السوري خلال عقود من الزمن، ولا زلتم على نفس نهجكم رغم تغليبنا لحالة العفو تجنباً من الوقوع في هذا المشهد".

ودعا الرئيس السوري، قوى الجيش والأمن "بألا يسمحوا لأحد بالتجاوز، والمبالغة في رد الفعل، وأن يعملوا على منع ذلك"، مشيراً إلى أن "فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز يفضي إلى تجاوز يستجدون من ورائه"، وشدد على أهمية على "عدم إهانة الأسير ولا تعرضه للضرب"، متعهداً بـ"ملاحقة فلول النظام الساقط.. ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب، ومن يسعى منهم إلى تقويض الأمني والسلم الأهلي، وسنقدمهم إلى محكمة عادلة".