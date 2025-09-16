قد يعجبك أيضًا -

على ضوء الإجراءات الأمنية المشددة التي تقوم بها مصر لحراسة قادة التنظيمات الفلسطينية في القاهرة مؤخرا،خصوصا بعد استهداف قيادة حماس في قطر، أكد المحلل السياسي المصري هاني سليمان إن "مصر تقوم بهذه الإجراءات للحفاظ على العملية السياسية وكإجراءات روتينية" مشددا على أن "إسرائيل لن تهاجم مصر كما فعلت مع قطر". لمشاهدة مداخلته كاملة

جاء تصريح سليمان خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"إن الإجراءات التي تتخذها القاهرة هي إجراءات روتينية لحماية العملية السياسية .. إسرائيل لا تجرأ على استهداف أي شخص في القاهرة واختراق المجال الجوي، لأنه سيكون لذلك تبعات مباشرة .. مصر قالت إن الرد سيكون بالمثل، الوضع مختلف تماما هنا، فمصر لا تعتمد بحماية أمنها القومي على الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، وهي قادرة على حماية نفسها ".

