الأزهر يعلّق على عزم مصر دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

رحب الأزهر، اليوم الإثنين، بإعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وقال في بيان على حسابه الرسمي في "إكس": "يرحب الأزهر الشريف بالخطوة التي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية باعتزامها التدخل لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية".

وأكد البيان دعم الأزهر الكامل "للقيادة السياسية في هذه المبادرة التي تليق بمكانة مصر وتاريخها المديد والمشرف من إطار دعم القضية الفلسطينية، وإحقاق حق الفلسطينيين وإزهاق باطل الظالمين المعتدين، وإعلاء لموقف الشعب المصري الداعم لصمود إخوانه في قطاع غزة".

https://twitter.com/i/web/status/1789764640257323461