تقلبات جوية وأمطار غزيرة تضرب الإمارات وتغرق دبي ومصرع 18 شخصا في عُمان

شهدت منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، تساقطت أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضانات في بعض الدول ودفع إلى العمل والدراسة من بُعد، وارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصا، معظمهم أطفال.

(AP Photo/Jon Gambrell)

وغرقت طرق رئيسية في الإمارات، بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبوظبي وتقطعت السبل بالعديد من السيارات، كما أُلغي صباحا عدد من الرحلات في دبي.

وأعلنت شركة "مطارات دبي"، على حسابها على منصة "إكس"، أنه "تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى”.

وحجبت السحب نور الشمس سماء دبي، التي تكون عادة زرقاء وصافية، حيث حتى باتت الأجواء مظلمة في فترة بعد الظهر.

إلى جانب هذا تعطلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار، كما توقفت خدمات توصيل الطعام وبدت شوارع دبي، المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل “إلا في حالات الضرورة القصوى”.

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وفي هذا السياق، دعا المركز الوطني للأرصاد في الإمارات “إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات… والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه”، متوقعا أن تستمر العاصفة الأربعاء، وسجلت بعض المناطق الداخلية في البلاد ذات المناخ الصحراوي أكثر من 80 ميلمترا من الأمطار، لتقترب من المعدل السنوي البالغ حوالى 100 ميلمتر.

في البحرين أيضا، حوصر العديد من السائقين والسكان جراء الفيضانات، وفي السعودية، نشرت قناة “الإخبارية” الحكومية مقاطع فيديو تُظهر تساقط أمطار غزيرة في المنطقة الشرقية.

AP Photo/Jon Gambrell

وعُلقت الدراسة في مدارس وجامعات البحرين؛ فيما قررت الإمارات وقطر وبعض المناطق في السعودية أن تكون الدراسة والعمل من بُعد الثلاثاء، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ووصلت العاصفة، الثلاثاء، إلى هذه الدول؛ علما أنها تضرب منذ الأحد سلطنة عُمان، حيث تسببت سيول في مصرع 18 شخصا ومحاصرة العشرات، ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن قطاع البحث والإنقاذ، الثلاثاء، أنه تم العثور على جثة رضيع “ليرتفع عدد الوفيات إلى 18″، مشيرا إلى أن البحث جار عن مفقودَين آخرَين.