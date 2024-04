تقلبات جوية وأمطار غزيرة تضرب الإمارات وتغرق دبي ومصرع 18 شخصا في عُمان

شهدت منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، تساقطت أمطار غزيرة، مما تسبب في فيضانات في بعض الدول ودفع إلى العمل والدراسة من بُعد، وارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصا، معظمهم أطفال.

وغرقت طرق رئيسية في الإمارات، بمياه الأمطار في دبي والعاصمة أبوظبي وتقطعت السبل بالعديد من السيارات، كما أُلغي صباحا عدد من الرحلات في دبي.

وأعلنت شركة "مطارات دبي"، على حسابها على منصة "إكس"، أنه "تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى”.

وحجبت السحب نور الشمس سماء دبي، التي تكون عادة زرقاء وصافية، حيث حتى باتت الأجواء مظلمة في فترة بعد الظهر.

إلى جانب هذا تعطلت بعض المصاعد في أبراج مرتفعة بسبب الأمطار، كما توقفت خدمات توصيل الطعام وبدت شوارع دبي، المزدحمة عادة، شبه خالية من المركبات، بعد تحذيرات وجهتها السلطات بعدم الخروج من المنزل “إلا في حالات الضرورة القصوى”.

https://twitter.com/i/web/status/1780248601383387213