الولايات المتحدة تضغط: وقف إطلاق النار يشمل مسارًا لإقامة دولة فلسطينية

مع تصاعد الجهود الدولية لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة، أعلنت الولايات المتحدة وثماني دول عربية وإسلامية، يوم الجمعة الماضي، دعمها الكامل لمشروع القرار الأمريكي المطروح في مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الصراع بين إسرائيل وحماس، ويتضمن كذلك مسارًا واضحًا لإقامة دولة فلسطينية.

ويأتي هذا التحرك بعد عقبات واجهت مجلس الأمن في مناقشات متعلقة بتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات للعمل داخل قطاع غزة، ما دفع واشنطن وشركاءها إلى الدفع نحو صيغة قرار جديدة تدعو إلى إنهاء الحرب ووضع أساس سياسي لليوم التالي.

الدول التي شاركت في البيان هي: الولايات المتحدة، قطر، مصر، الإمارات، السعودية، إندونيسيا، باكستان، الأردن وتركيا.

وجاء في البيان المشترك:"نعلن دعمنا لهذه الخطة التي تفتح طريقًا نحو تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم. إنها خطوة نحو سلام واستقرار دائمين، ليس فقط للفلسطينيين والإسرائيليين، بل للمنطقة كلها".

معارضة إسرائيلية شديدة

وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، علق على الموقف الدولي بالقول:"سياسة إسرائيل واضحة: لن تُقام دولة فلسطينية".

وأضاف: "غزة ستُنزع سلاحها حتى آخر نفق، وحماس ستُفكك سواء بواسطة الجيش الإسرائيلي أو القوة الدولية".

كما كتب وزير الخارجية جدعون ساعر على منصة X أن إسرائيل تواجه "دولًا تقودها تنظيمات إرهابية"، مؤكدًا رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية "على بُعد أمتار من مراكز التجمع السكانية الإسرائيلية".

تعديلات في مشروع القرار تثير قلقًا داخل إسرائيل

تفيد تقارير إعلامية بأن تعديلات جديدة في نص مشروع القرار الأممي — توضح أن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية — أثارت قلقًا كبيرًا في إسرائيل، رغم تأكيد مصادر أمريكية أن هذه الصياغة ضرورية لضمان مشاركة دولية واسعة في القوة متعددة الجنسيات المقترحة لقطاع غزة.

وفي ظل استمرار الخلافات حول تشكيل القوة الدولية، تشكك مصادر إسرائيلية في قدرة هذا الجسم على نزع سلاح حماس، وهو شرط تعتبره إسرائيل أساسيًا قبل بدء أي عملية إعادة إعمار. ورغم نفي الاستعداد لعودة فورية للقتال، تؤكد مصادر أمنية أن عدم تفكيك حماس يجعل استئناف العمليات العسكرية احتمالًا واقعيًا.