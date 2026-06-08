عون: لا لقاء مع نتنياهو قبل اتفاق سلام والحل العسكري فشل في تحقيق الأمن
الرئيس اللبناني: لا لقاء مع نتنياهو قبل إنهاء الحرب ونبحث اتفاقاً لعدم الاعتداء بين لبنان وإسرائيل
i24NEWS
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أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، مشيراً إلى وجود مفاوضات جارية بشأن اتفاق عدم اعتداء بين الجانبين.
وقال عون، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان شمال إسرائيل، مؤكداً أن الاستقرار الدائم يتطلب مساراً سياسياً واتفاقات تضمن الأمن للطرفين.
وأضاف أن لبنان يواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية للتوصل إلى تفاهمات تخفف التوتر على الحدود وتمنع تجدد المواجهات العسكرية.
وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في وقت تشهد فيه المنطقة جهوداً سياسية وأمنية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.
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