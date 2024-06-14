جو بايدن يدين المظاهر "المروعة" لمعاداة السامية في الولايات المتحدة

ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بالأعمال "المروعة لمعاداة السامية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم".

https://twitter.com/i/web/status/1801609649428349193 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتضمنت أعمال العدوان المعادي للسامية العلنية في الأسبوع المنصرم في مدينة نيويورك وحدها مظاهرة خارج المكان الذي تم فيه عرض فيلم وثائقي عن هجوم نوفا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وكتابة طلاء أحمر على منازل المسؤولين اليهود، وحادثة ترهيب في مترو الأنفاق".