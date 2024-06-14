جو بايدن يدين المظاهر "المروعة" لمعاداة السامية في الولايات المتحدة
مظاهرة خارج المكان الذي تم فيه عرض فيلم وثائقي عن هجوم نوفا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وكتابة طلاء أحمر على منازل المسؤولين اليهود، وحادثة ترهيب في مترو الأنفاق".
ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بالأعمال "المروعة لمعاداة السامية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنصرم".
https://twitter.com/i/web/status/1801609649428349193
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وتضمنت أعمال العدوان المعادي للسامية العلنية في الأسبوع المنصرم في مدينة نيويورك وحدها مظاهرة خارج المكان الذي تم فيه عرض فيلم وثائقي عن هجوم نوفا يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وكتابة طلاء أحمر على منازل المسؤولين اليهود، وحادثة ترهيب في مترو الأنفاق".
https://twitter.com/i/web/status/1801456528978772359
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