المغرب يدخل مشهد غزة أمنيًا.. وصول أول دفعة من الضباط إلى إسرائيل

أعلن ما يُعرف بـ مجلس السلام في غزة عن وصول ضباط من الجيش المغربي إلى إسرائيل تمهيدًا للانضمام إلى قوة دولية مرتبطة بقطاع غزة، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات أمنية ودبلوماسية مرتبطة بخطط ما بعد الحرب.

ونقلت تقارير عن مسؤول في المجلس أن الوحدة وصلت في 18 يونيو إلى مقر قوة الاستقرار الدولية في جنوب إسرائيل، مشيرًا إلى أن الضباط المغاربة سيشاركون في المساهمة ببناء الهيكل التنظيمي للقوة وتقديم خبرات في مجالات متعددة، من بينها العمل الشرطي والأمني.

وبحسب المعطيات المتداولة، تضم الدفعة الحالية أربعة ضباط مغاربة على الأقل، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم القوة أو طبيعة المهام الميدانية المرتقبة.

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وكان المغرب قد أعلن سابقًا استعداده للمشاركة في ترتيبات أمنية داخل قطاع غزة، ليصبح أول دولة عربية تعلن بشكل رسمي نيتها الانخراط في مثل هذه المبادرات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النقاشات الدولية حول ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، بما يشمل مقترحات تتعلق بوقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، وإمكانية نشر قوة دولية للمساعدة في إدارة الوضع الأمني والإنساني داخل القطاع.