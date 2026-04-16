اتصال تاريخي مرتقب: ترامب يكشف عن محادثة بين نتنياهو ورئيس لبنان لوقف الحرب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري اتصالًا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تهدف إلى “خلق هامش تهدئة” بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مثل هذا التواصل لم يحدث منذ عقود طويلة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، يجري العمل على ترتيب مكالمة ثلاثية قد تضم إلى جانب نتنياهو وعون، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لبحث سبل التوصل إلى هدنة وفتح مسار تفاوضي بين الجانبين.

في المقابل، أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن مسؤولين في بيروت لم يؤكدوا علمهم بموعد هذه المكالمة، ما يعكس حالة من الغموض حول تفاصيل الاتصالات الجارية.

وتأتي هذه التحركات بعد لقاءات دبلوماسية شهدتها واشنطن مؤخرًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الأمريكية لخفض التصعيد على الجبهة اللبنانية، وسط مؤشرات على إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت خلال الأيام المقبلة.

في السياق ذاته، تشير تقديرات إلى أن المفاوضات لا تزال مرتبطة بالتطورات الإقليمية، خاصة المسار الإيراني، ما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق سريع.

ورغم استمرار الاتصالات، لا تزال الفجوات قائمة بين الأطراف، في ظل تباين المواقف بشأن شروط وقف إطلاق النار وآليات تنفيذه.