تقرير: قيادة حماس تدرس مغادرة قطر

تدرس قيادة حماس في قطر مغادرة الدوحة ، وذلك على خلفية الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على قطر للتوصل الى اتفاق حول صفقة رهائن ووقف إطلاق نار، ووفقا لتقرير "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين عرب كبار توجه قادة حماس خلال الأيام الأخيرة الى دولتين على الأقل بغرض انتقالهم اليها، إحداها سلطنة عمان.

ويشار الى أن ترك قيادة حماس قطر التي يعيشون بها منذ عام 2012، من المتوقع أن يؤدي الى صعوبة مواصلة المفاوضات لإطلاق المختطفين في غزة وذلك على ضوء التأثير الكبير لقطر عليهم.

وتتعرض قطر لضغوطات متزايدة من الولايات المتحدة في أعقاب الجمود الذي وصلت إليه المحادثات بشأن وقف إطلاق النار واتفاق صفقة المختطفين، بعد أن رفضت حماس العرض الأخير. وبحسب التقرير، تم تحذير قادة حماس من أنه سيتم طردهم من الإمارة إذا لم يوافقوا على الصفقة.

وقال مسؤول وسيط من الدول العربية للصحيفة أن "المحادثات عالقة مجددا ولا توجد مؤشرات أو احتمالات بأن يتم استئنافها خلال الفترة القريبة. ويتزايد انعدام الثقة بين حماس والوسطاء". في حين حذر وسيط عربي آخر بأن "إمكانية انهيار المحادثات تماما أمر وارد".