مصدر سياسي لـ i24NEWS: ""إسرائيل أحرزت تقدما ملحوظا في جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن، لكن حماس تُعيق التقدم"

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بعد 12 يومًا من المفاوضات المكثفة في الدوحة، قال مصدر سياسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل أحرزت تقدمًا ملحوظًا في جهودها للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن، وفي وقت مبكر من صباح أمس، قدّم الوسطاء اقتراحًا مُحدّثًا إلى الجانبين، لكن المحادثات مستمرة في جوّ متوتر ومليء بالعقبات".

يذكر أن مصادر في قطر قالت لـi24NEWS، اليوم الجمعة، إن "هناك ارتياحاً بين الوسطاء المصريين والقطريين بعد أن أصبحت إسرائيل أكثر مرونة بشأن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في إطار محادثات الصفقة".

وأوضح المصدر أنه "على الرغم من الصعوبات الحالية، سيبقى الوفد في قطر"، وتابع"لا يُمكن وصف الوضع بالتشاؤم أو التفاؤل. لكن علينا أن نكون واقعيين بشأن سلوك حماس".

ووفقًا للمصدر، فإن إسرائيل مستعدة لاستنفاد الخيارات المتبقية في إطار المفاوضات، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن استمرار العملية: "نتساءل عن جدية حماس. نحن نقترب من نقطة الحسم. تباطؤ حماس - حتى لو اعتقدت أنه يخدمها - قد يعمل ضدها في الواقع". ووفقًا للمصدر، لن تعيد إسرائيل نشر قواتها إلى خطوط 2 يناير أو مارس - "لا أساس لذلك في أي مرحلة من مراحل المفاوضات".

من أبرز الصعوبات رفض حماس المضي قدمًا في مناقشات "القضية المحورية" - أي هوية وعدد الإرهابيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الرهائن - طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نشر القوات في قطاع غزة، واستمرار الخلاف بين الطرفين بشأن الخرائط المقدمة.

وأضاف المصدر أن الوفد الإسرائيلي وصل إلى قطر بتفويض ونطاق عمل واسع من رئيس الوزراء. وقال المصدر: "نتنياهو والوزير ديرمر على اتصال دائم بالوفد. إن المرونة والنهج الإسرائيلي في المفاوضات لا يميزان حماس".

وفي الوقت نفسه، فُتحت قناة إنسانية للمحادثات في مصر الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز القضايا الإنسانية المتعلقة بالاتفاق. ووفقًا للمصدر، تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال - لكن الطريق إلى اتفاق لا يزال ينطوي على تحديات ليست بالهينة.