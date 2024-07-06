إسرائيل: وفاة الدكتور يتسحاق يفعات، المظلي في صورة حرب الأيام الستة، عن عمر ناهز 81 عامًا

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدكتور يتسحاق يفعات، أحد المظليين الثلاثة الذين تم تخليدهم في صورة أيقونية التقطت عند الحائط الغربي خلال حرب الأيام الستة عام 1967، توفي عن عمر نهاز 81 عاما. وذكرت تقارير إعلامية أنه توفي بسبب المرض، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولد يفعات عام 1943، وترك بصمته على تاريخ إسرائيل ليس فقط من خلال أفعاله، ولكن أيضًا من خلال صورته. صورة ديفيد روبينغر، التي أصبحت رمزا للانتصار الإسرائيلي وإعادة توحيد القدس، تظهره في الوسط، شابا نضر الوجه، يحدق بتعجب في الحائط الغربي. وبجانبه كان زميلاه المظليان تسيون كاراسينتي وحاييم أوشري.

التقطت هذه الصورة لحظة محورية في التاريخ الإسرائيلي، ترمز إلى إعادة السيطرة على مدينة القدس القديمة واستعادة الوصول إلى أقدس موقع في اليهودية بعد ما يقرب من 2000 عام. بعد الحرب، تابع يفعات مهنة الطب، وأصبح طبيبا لأمراض النساء في كريات ملاخي. على الرغم من شهرته بسبب التصوير الفوتوغرافي، إلا أنه عاش حياة سرية مكرسًا لمهنته وعائلته.

تمثل وفاة الدكتور يفعات نهاية حقبة بالنسبة للعديد من الإسرائيليين. لقد جسد ليس فقط شجاعة وتفاني جنود عام 1967، بل أيضًا تحقيق حلم الشعب اليهودي.