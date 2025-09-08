الجولان: الجيش الإسرائيلي يقيم منشأة عسكرية جديدة للتدريب على القتال في لبنان

قد يعجبك أيضًا -

هواجس الحرب في لبنان لا زالت تخيم على شمال إسرائيل، لتدفع الجيش الإسرائيلي إلى بناء “منشأة لبنان” في مرتفعات الجولان، كمدينة تدريبية تحاكي القتال في الجنوب اللبناني، هذه المنشأة ليست مجرد ساحة تدريبات، بل نسخة مصغّرة من الحرب المقبلة: مبانٍ متصدعة، أنفاق ملتوية، أطلال وركام، وتضاريس جبلية تعكس جغرافيا لبنان بكل قسوته.

في افتتاحها، انخرطت ألوية مدرعة ووحدات كوماندوز في مناورات مشتركة، تحاكي اقتحام قرية لبنانية والسيطرة عليها تحت نيران افتراضية. المشهد يختزل رؤية إسرائيل لما هو قادم: مواجهة مع حزب الله قد تكون أوسع وأشدّ من كل الحروب السابقة. فالذاكرة لا تزال مثقلة بمواجهات 2023 والحرب الشاملة في خريف 2024، والهدنة التي تلتها لم تُبدّد غبار المعركة بعد.

وبالتوازي مع هذا المسرح الوهمي، تواصل إسرائيل ترسيخ حضورها داخل الأراضي اللبنانية، كما في خلة المخافر قرب العديسة. معادلة مزدوجة كما يراها محللون: تدريب على الورق واحتلال على الأرض. والرسالة واضحة: الاستعداد لا يعني الدفاع، بل إعلان صريح أن الحرب القادمة ليست احتمالًا بعيدًا، بل شبحًا يقترب بخطوات واثقة.