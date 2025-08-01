تقرير: ماكرون يتواصل مع زعماء الدول بانتظام: وراء الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية"

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أفاد مصدر كندي مطلع على الأمر مساء الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي مايك كارني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذين أعلنوا مؤخرًا عن نيتهم الاعتراف بـ"ادولة الفلسطينية" في سبتمبر/أيلول إذا ظل الوضع في غزة على حاله، كانوا على تواصل منتظم عبر الهاتف والرسائل النصية طوال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المنصرمين.

بينما كان ترامب لا يزال في بريطانيا، الثلاثاء المنصرم، لافتتاح ملعب غولف هناك، عاد ستارمر بمجلس وزرائه من عطلته الصيفية للحصول على موافقة على خطته للاعتراف. ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول ما لم يكن هناك وقف لإطلاق النار وخطة سلام دائمة من إسرائيل.

ومثل ماكرون، أبلغ ستارمر كارني قبل ساعات قليلة. وبعد أن تحركت بريطانيا وفرنسا، شعرت كندا بأنها مضطرة إلى أن تحذو حذوهما، وفقًا للمصدر الكندي.

ومع ذلك، من الناحية العملية، لن تُحدث خطوة الدول الثلاث فرقًا كبيرًا. ورفض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الاعتراف ووصفه بأنه "غير ذي صلة"، في حين لم تبدِ حلفاؤها الرئيسيون الآخرون في مجموعة السبع - ألمانيا وإيطاليا واليابان - أي إشارة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.