ممثل الموساد في جلسة سرية: "للاعتراف بأرض الصومال يوجد تأثير كبير"

بشكل غير معتاد: ممثل الموساد حضر جلسة سرية في لجنة الخارجية والأمن حول موضوع الاعتراف بأرض الصومال، كما نشر اليوم (الإثنين) لأول مرة مراسل القناة العبرية في الكنيست عميئيل يرحي. خلال الجلسة، كشف عن تورط المنظمة في العملية - ومعناها. "للاعتراف بأرض الصومال تأثير أمني كبير"، قال، "كنا متورطين في هذا الحدث".

المدير العام لوزارة الخارجية، عدن بار تال، أضاف: "نرى أننا نقيم تحالفات إقليمية وهناك فهم من حولنا بأننا لاعب إقليمي قوي. حتى الدول التي أبدت معارضة في العالم العربي لم تعتقد ذلك بالضرورة - بل فعلت ذلك من باب الواجب، لأن لهذا الأمر تداعيات إيجابية على المنطقة".

كما هو معروف، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في نهاية الشهر الماضي عن اعتراف رسمي بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة وذات سيادة. وقع نتنياهو على إعلان مشترك مع وزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الجمهورية عبدي الرحمن محمد عبد الله. من مكتب رئيس الوزراء أفيد أن هذا الإعلان يأتي بروح اتفاقات أبراهيم التي وُقعت بمبادرة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وجاء أيضاً أن نتنياهو هنأ رئيس صوماليلاند وأشاد بقيادته وبتفانيه في العمل من أجل الأمن، الاستقرار والسلام. رئيس الحكومة الإسرائيلية دعا رئيس أرض الصومال لإجراء زيارة رسمية إلى إسرائيل. في المقابل، عبد اللهي هنأ نتنياهو وأعرب عن تقديره الكبير لجهوده الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام الإقليمي.

نذكّر أن أرض الصومال تقع في منطقة ذات أهمية أمنية واستراتيجية لإسرائيل، في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، عند مدخل خليج عدن، مقابل جنوب اليمن وقريبة جغرافياً نسبياً من المنطقة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. يمكن الافتراض أن إسرائيل ترى في ذلك ميزة كبيرة في التعاون معها. في السنوات الأخيرة، تقيم أرض الصومال علاقات مع الإمارات ولا تزال تنتظر اعترافاً دولياً واسعاً. تُعتبر أرض الصومال دولة موالية للغرب، ويمكن الافتراض أنها ترى في العلاقة مع إسرائيل أيضاً جسراً للاعتراف من قبل الولايات المتحدة.