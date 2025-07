"150 مقاتل أجنبي يدخلون لبنان" || وقتلى بصفوف المقاتلين الأجانب في إدلب وريف حلب جراء انفجار مخازن أسلحة

أفادت تقارير سورية عن قتلى في صفوف المقاتلين الأجانب جراء انفجارات بمخازن أسلحة في إدلب ، حيث ذكرت البيانات الرسمية بأنها عرضية جراء ارتفاع درجة الحرارة في حين تحدثت مصادر سورية أن الانفجارات جراء غارات منسوبة لإسرائيل.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قدم لنا التفاصيل حول قضية الانفجارات "آخر انفجار وقع في كفر جنة بريف حلب، والمعلومات الأولية تنسب هذه الانفجار الى غارات إسرائيلية، وإن الغارات في إدلب نسبت أيضا الى غارات إسرائيلية وجميعها وقعت بتجمعات لمقاتلين أجانب يعتبرون مناهضين لسياسة الشرع في إدلب وريف حلب ، خصوصا ضد تحركاته بما يتعلق بإسرائيل وقضية التطبيع وهذه العناصر تشكل خطرا على الشرع، وهذه المجموعات كانت دعمته في الوصول الى سدة الحكم، لكنها باتت تشكل عائقا بوجهه وسدا أمام أي مصالحة أو اتفاق أمني مع إسرائيل"

