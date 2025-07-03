"150 مقاتل أجنبي يدخلون لبنان" || وقتلى بصفوف المقاتلين الأجانب في إدلب وريف حلب جراء انفجار مخازن أسلحة

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أفادت تقارير سورية عن قتلى في صفوف المقاتلين الأجانب جراء انفجارات بمخازن أسلحة في إدلب ، حيث ذكرت البيانات الرسمية بأنها عرضية جراء ارتفاع درجة الحرارة في حين تحدثت مصادر سورية أن الانفجارات جراء غارات منسوبة لإسرائيل.

الصحافي عطا فرحات من الجولان قدم لنا التفاصيل حول قضية الانفجارات "آخر انفجار وقع في كفر جنة بريف حلب، والمعلومات الأولية تنسب هذه الانفجار الى غارات إسرائيلية، وإن الغارات في إدلب نسبت أيضا الى غارات إسرائيلية وجميعها وقعت بتجمعات لمقاتلين أجانب يعتبرون مناهضين لسياسة الشرع في إدلب وريف حلب ، خصوصا ضد تحركاته بما يتعلق بإسرائيل وقضية التطبيع وهذه العناصر تشكل خطرا على الشرع، وهذه المجموعات كانت دعمته في الوصول الى سدة الحكم، لكنها باتت تشكل عائقا بوجهه وسدا أمام أي مصالحة أو اتفاق أمني مع إسرائيل"

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وتابع "وقع قصف في كفر جنة وإدلب وحماة جراء الغارات وليس جراء انفجار مخازن للصواريخ" مشيرا الى تقارير أشارت أنه تم مشاهدة مسيرات مجهولة قبل وقوع هذه الانفجارات".

دخول 150 من المقاتلين الأجانب من سوريا الى لبنان، وتصدير مقاتلين أجانب إلى ليبيا

وفي سياق آخر، تحدث فرحات عن إرسال الشرع مقاتلين أجانب ممن يعتبرون دوليا "إرهابيين" الى لبنان وليبيا، وتطرق الى دخول "ما يقارب 150 مقاتل أجنبي دخلوا من الحدود اللبنانية السورية باتجاه منطقة عكار ، جميعهم من المقاتلين الأجانب ومن فصائل يعتبرها العالم بأنها جماعات إرهابية ، وهي من المجموعات التي يطالب العالم منه التخلص منها، ويبدو أنه يستخدمها بأغراض أخرى حيث جرى الحديث بأن هناك مجموعات تم تصديرها الى ليبيا وهناك طائرات شبه أسبوعية تتوجه الى ليبيا ، ودخلت هذه المجموعات الى لبنان لربما ستكون مواجهة مع حزب الله ، حيث دخلت الى مناطق سنية في لبنان