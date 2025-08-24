هل سيتوقف التنسيق بين إسرائيل واليونيفيل؟

قد يعجبك أيضًا -

قد تتوقف أنشطة اليونيفيل في جنوب لبنان، هذا ما أفاد به مراسل قناتنا العبرية أوريا كيشت مساء اليوم (الأحد) . تقرر في المنظومة الأمنية الإسرائيلية التوصية للقيادة السياسية بعدم دعم تجديد ولاية القوة التابعة للأمم المتحدة، ومن المرجح أن اللجنة المعنية التي كان من المفترض أن تجتمع في نهاية الأسبوع القادم ستؤجل للأسبوع المقبل.

مصدر عسكري رفيع المستوى قال لـi24NEWS إن الأصوات في الولايات المتحدة متشابهة أيضاً. ومع ذلك، من قد تشكل مشكلة هي فرنسا التي ترغب بالفعل في مواصلة التنسيق.

الخلفية لذلك هي أنه خلال الحرب تم توضيح للمستوى السياسي الإسرائيلي بشكل قاطع عدم كفاءة المنظومة مقابل حزب الله - حيث لم تقتصر على عدم المساهمة بل سببت أيضًا أضرارًا. في الوقت نفسه، في إسرائيل يدركون أنه إذا كانت هناك منظومة تعمل فمن الأفضل التمسك بها.