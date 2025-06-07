"هل سيكون سعوديا؟" || مصر سترشح هذه الشخصية لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية

ذكرت صحيفة العربي الجديد عن إجراء مشاورات في جامعة الدولة العربية مع بعد الأطراف ذات الثقل في الجامعة العربية لاستطلاع مواقفها حول المرشحين من مصر لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث تقترب ولاية الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط قريبا، حيث يقضي العرف المتداول أن يكون الأمين العام من دولة المقر وهي القاهرة، لكن بدون إلزام قانوني بذلك.

ووفقا لمصادر ديبلوماسية مصرية للصحيفة طرحت مصر خلال المناقشات رغبتها في تقديم اسم رئيس الحكومة المصري الحالي مصطفى مدبولي، وهي المرة الاولى في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها عام 1945 سبق وأن تولى الأمين العام منصب رئاسة الحكومة، حيث سبق وأن تولى المنصب وزراء خارجية.

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ورشح مدبولي وفقا للتقرير بعد "تمتعه بثقة كبيرة لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية"، وأشير الى مصر طرحت وزير الخارجية الحالي بدر عبد العاطي، والسابق سامح شكري، ووصف المصدر مهمة مصر هذه المرة بالصعبة بعد رغبة من قبل من عدد من الدول العربية بتدويل المنصب وطرح أسماء مرشحين، مشير الى أن "الجزائر سبق وأن أبدت رغبة بطرح مرشح" بينما أشارت أحاديث في أروقة الجامعة حول رغبة "أن يكون المرشح سعوديا"

وذكر المصدر الديبلوماسي "أن قرار مصر بالتخلي عن دفع شكري للمنصب بعد اعتراضات على شخصيته، جميعها خليجية"، وتم خلال المشاورات طرح اسم مدبولي "باعتباره أحد الوجوه الذي لم يكن حوله جدل، ولم يدخل معارك سواء على المستوى المحلي أو العربي"

وشدد الديبلوماسي المصري أنه في حال "لم تنجح الرياض بالحصول على الأمانة العامة، فإنها لن تتخلى عن طموحها بأن يكون الأمين العام المساعد سعودياً، مع صلاحيات واسعة".