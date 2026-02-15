توقيف إسرائيلي في دبي بشبهة التورط بقتل زوجين خلال زيارة سياحية

أعلنت مصادر إعلامية أجنبية، صباح الأحد، عن توقيف مواطن إسرائيلي يُدعى ميخائيل غرينبرغ في دبي، للاشتباه في تورطه بجريمة قتل مزدوجة استهدفت الزوجين رومان وآنا نوفاك في أكتوبر 2025 خلال إقامتهما في دولة الإمارات.

وذكرت المصادر أن غرينبرغ، الذي يعمل محققاً خاصاً، يُحقق معه أيضاً حول شبهات مرتبطة بحوادث مماثلة وقعت في تايلاند. ولم يصدر عن السلطات الإماراتية أي بيان رسمي يوضح تفاصيل التوقيف أو الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن.

تفاصيل الجريمة

وفقاً لما نشرته وسائل إعلام ألمانية وروسية وهندية، وقعت الجريمة في منطقة حتا، وهي بلدة جبلية سياحية تتبع لإمارة دبي وتقع على بعد نحو 130 كلم جنوب شرق المدينة، بالقرب من الحدود مع سلطنة عُمان.

وأوضحت التقارير أن الزوجين توجهوا في 2 أكتوبر 2025 إلى المنطقة للقاء أشخاص قيل إنهم "مستثمرون"، حيث نقلهما السائق إلى موقف سيارات قرب بحيرة، وهناك تعرضا للاختطاف والتعذيب قبل قتلهما طعناً. كما أشارت المصادر إلى أن الجثتين دفنتا في منطقة صحراوية نائية داخل أكياس بلاستيكية، بعضها مغطى بالخرسانة.

متابعة التحقيق

حتى اللحظة، لم تصدر السلطات الإماراتية أو الإسرائيلية أي تصريحات رسمية تؤكد تفاصيل التحقيق أو نتائج الفحوص، فيما تواصل وسائل الإعلام متابعة القضية.