الموساد أقام قاعدة للمسيرات المتفجرة وسط إيران ومشاركة قوات كوماندوز || تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في ايران

كشف مصدر أمني إسرائيلي اليوم (الجمعة) أن الموساد أنشأ قاعدة طائرات مسيرة متفجرة تم زرعها في قلب إيران قبل وقت طويل من الهجوم الإسرائيلي الذي شنه عملاء الموساد. وخلال الهجوم، تم تفعيل الطائرات المسيرة المتفجرة وإطلاقها على منصات إطلاق صواريخ أرض-أرض في قاعدة أسفج آباد قرب طهران، وكان من المفترض إطلاقها على إسرائيل.

في الواقع، في وسط إيران، كانت فرق كوماندوز الموساد تعمل على نشر أنظمة تشغيلية لأسلحة دقيقة التوجيه في مناطق مفتوحة بالقرب من مواقع أنظمة صواريخ أرض-جو الإيرانية. مع بدء الهجوم الإسرائيلي، وبالتوازي مع هجمات سلاح الجو الإسرائيلي في جميع أنحاء إيران، تم توجيه وتشغيل الإنظمة والصواريخ الدقيقة، وإطلاقها مباشرةً على الأهداف دفعةً واحدة وبدقة عالية.

MOSSAD

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في حملة عملياتية أخرى لإحباط قدرات الدفاع الجوي الإيرانية، نشر الموساد أنظمة وتقنيات هجومية متطورة على المركبات في عمليات سرية. مع بدء الهجوم المفاجئ، أُطلقت الأسلحة ودمرت أهداف الهجوم بالكامل - وهي أنظمة الدفاع الإيرانية.

رئيس شعبة الاستخبارات، اللواء شلومي بايندر: "نحن نخوض حملةً لا تقل عن كونها حملةً وجودية، ضد عدوٍّ يسعى إلى تدميرنا، ويسمع هذا منكم كثيرًا، يسعى إلى تطوير قدرات نووية، ويحرز تقدمًا سريعًا في تطوير قدراته النووية، وتطوير قدرات الأسلحة التقليدية بكميات هائلة. نريد تقويض هذا الأمر، وتعطيله، وإزالة هذا التهديد".

في وقت سابق، كشف الجيش الإسرائيلي عن تراكم تقارير استخباراتية مختلفة خلال الأشهر الأخيرة، تُثبت أن النظام الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة. ووفقًا لرسم بياني نشره الجيش الإسرائيلي، أحرزت إيران تقدمًا ملحوظًا خلال العام الماضي نحو تخصيب اليورانيوم للأغراض العسكرية، وهي تبعد أسبوع واحد من نقطة الاكتمال.

كما يُؤكد الجيش الإسرائيلي أنه في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ بداية الحرب، رصد النظام الإيراني تقدمًا ملحوظًا في جهوده لإنتاج مُجمّع أسلحة مناسب للقنبلة النووية.