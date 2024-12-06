القاء قنابل الضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يحق للزوجين الاعتراف بهما كضحيتين لجريمة"

أعلنت الشرطة مساء اليوم الجمع، أنها ستتعرف على أن زوجة رئيس الوزراء سارة نتنياهو باعتبارها ضحية جريمة إطلاق النار على المصابيح الكهربائية في منزل رئيس الوزراء في قيسارية.

بعد أسبوع ونصف من طلبها الانضمام إلى القضية وأربعة أيام من تقديم لائحة الاتهام ضد الأربعة المتورطين في إطلاق النار، أُبلغ نتنياهو بأنه يحق لها الاعتراف بها كضحية لجريمة. "بحسب تعريف القانون، وبحسب أقسام الجريمة التي تظهر في ملف التحقيق ولائحة الاتهام، وحقيقة تضرر المنزل الخاص لنتنياهو في قيسارية نتيجة ارتكاب الجريمة" وجاء في قرار الشرطة: "يحق للزوجين الاعتراف بهما كضحيتين لجريمة".

وتم تقديم لائحة اتهام بداية الأسبوع ضد المتهمين في القضية – عوفر دورون (63 عاما) وابنه غال (27 عاما) من زخرون يعقوب، وإيتاي يافي (62 عاما) من برديس حنا و62 عاما. أمير ساد البالغ من العمر عام واحد من حيفا. والأربعة متهمون بارتكاب "جرائم عمل إرهابي"، وعمل متهور بالنار ومحاولة الحرق العمد. حتى أن دورون الأب والابن متهمان بعرقلة الإجراءات القانونية. في الوقت نفسه، طلبت النيابة حبس الأربعة حتى نهاية الإجراءات، وأخيراً قررت المحكمة تمديد حبسهم لمدة 10 أيام.