"زعيمها صديق الجولاني وهو قيادي سابق في القاعدة"|| الإعلان عن حركة يمنية جديدة بقيادة أبو عمر النهدي

أعلن الاثنين عن إنطلاق حركة سياسية جديدة في منطقة العبر بمدينة سيئون، في وادي حضرموت وسط اليمن، أطلق عليها "تيار التغيير والحرية" والتي يرأسها القيادي السابق في القاعدة أبو عمر النهدي.

ويعرف النهدي وفقا لمصادر يمنية كأحد المنشقين البارزين من التنظيم المتطرف في عام 2018، وهو معروف كرفيق للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (الجولاني- عضو سابق بجبهة النصرة أحد أذرع القاعدة) وذلك خلال القتال في العراق".

وصرح النهدي خلال كلمته بمناسبة انطلاق الحركة إن "التنظيم ملتزم باستخدام كل الوسائل المشروعة" لتحقيق طموحاتها، وأكد أن "النهضة تبدأ بإشراك الشعب في صنع القرار، واختيار الكفاءات، وتطبيق الشفافية، وتعزيز دور القضاء والإعلام والتعليم والأمن".

كلمة أبو عمر النهدي:

https://x.com/i/web/status/1912110021372248284