"زعيمها صديق الجولاني وهو قيادي سابق في القاعدة"|| الإعلان عن حركة يمنية جديدة بقيادة أبو عمر النهدي

أعلن الاثنين عن إنطلاق حركة سياسية جديدة في منطقة العبر بمدينة سيئون، في وادي حضرموت وسط اليمن، أطلق عليها "تيار التغيير والحرية" والتي يرأسها القيادي السابق في القاعدة أبو عمر النهدي.

ويعرف النهدي وفقا لمصادر يمنية كأحد المنشقين البارزين من التنظيم المتطرف في عام 2018، وهو معروف كرفيق للرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع (الجولاني- عضو سابق بجبهة النصرة أحد أذرع القاعدة) وذلك خلال القتال في العراق".

وصرح النهدي خلال كلمته بمناسبة انطلاق الحركة إن "التنظيم ملتزم باستخدام كل الوسائل المشروعة" لتحقيق طموحاتها، وأكد أن "النهضة تبدأ بإشراك الشعب في صنع القرار، واختيار الكفاءات، وتطبيق الشفافية، وتعزيز دور القضاء والإعلام والتعليم والأمن".

كلمة أبو عمر النهدي:

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وفي تقرير على قناة "المهرة الفضائية" اليمنية، أجريت مقابلة مع زعيم الحركة النهدي ، يزعم فيها أنه "يريد أن يقود إلى وحدة اليمن، بكل أطيافه المختلفة، وعودته إلى شكل الدولة الفاعلة، والخروج من الأزمة القائمة".

وكتب في الفيديو الترويجي للحركة في مواقع التواصل الاجتماعي : "ليس مجرد مؤتمر إشهار.. بل إعلان بداية لعهدٍ جدي.... في هذا المقطع التوثيقي، تشهدون لحظة تدشين تيار التغيير والتحرير، تيار وُلد من رحم الغضب الشعبي، ليرفع راية الكرامة، ويكسر قيود الهيمنة. هنا يُرسم الطريق.. وهنا تبدأ الحكاية."

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وعلى صعيد متصل أفادت الصحيفة اليمنية "نت" أن جماعة الحوثي شنت حملة اعتقالات واسعة في حي "شملان" شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء. وفي موجة الاعتقالات، اعتقلت الجماعة عدداً من الشبان بتهمة كتابة عبارة "لبيك يا طارق" في حالاتهم على تطبيق "الواتساب".

وتعتبر هذه الحملة إحدى الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي لإحكام سيطرتها الأمنية وسيطرتها الصارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، حيث تقوم الجماعة بمراقبة المنشورات الداعمة للجنرال طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية وأبرز المعارضين السياسيين والعسكريين للحوثيين في اليمن - وهو حالياً عضو في المجلس الرئاسي اليمني.