في ظل التصعيد المستمر والتوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، تطرق الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية، وديع أبو نصار، خلال استضافته عبر قناة i24NEWS، إلى الطبيعة الميدانية والسياسية لما يدور في الضفة الغربية، رابطاً إياه بشكل وثيق بالحملة الانتخابية لليمين المتطرف وتحديداً بتسليل سموتريتش، إلى جانب تسليط الضوء على أزمة الهجرة وتراجع الحضور المسيحي والفلسطيني، ومواقف المجتمع الدولي.

الضفة الغربية كجزء من الحملة الانتخابية لليمين المتطرف:

أكد وديع أبو نصار أن ما يحدث في الضفة الغربية هو جزء لا يتجزأ من الدعاية والحملة الانتخابية لليمين المتطرف، مشيراً إلى إعلان 119 رئيس مجلس استيطاني ولجان استيطانية دعمهم لسموتريتش. ولفت إلى أن هذا الدعم لم يأتِ من فراغ، بل جاء لأن سموتريتش لم يكتفِ بمنح المستوطنين شعوراً بأنهم "أسياد الضفة الغربية"، بل شجعهم على ممارسة ذلك. بناءً على ذلك، استبعد أبو نصار اتخاذ أي إجراء حكومي جدي ضد المستوطنين على المدى القريب، لا سيما بكون سموتريتش الوزير المفوض من الحكومة لمتابعة شؤون الضفة.

أزمة الهجرة وتراجع الوجود المسيحي والفلسطيني:

وفي ردّه على سؤال حول تأثير هذه الأحداث على هجرة المسيحيين، أشار أبو نصار إلى أن الأوضاع الراهنة أدت بالفعل إلى تراجع كبير في أعداد المسيحيين في عدة مناطق، مسشهدّاً بتراجع أعدادهم في بلدة "الطيبة" من نحو 2000 إلى 1200 نسمة (بنسبة تراجع بلغت 40%)، إلى جانب موجات الهجرة من مناطق أخرى بسبب غياب الاستقرار والتغول الاستيطاني. وأكد أن هذه الهجرة لا تقتصر على المسيحيين وحدهم، بل تشمل الإنسان الفلسطيني ككل، سواء بالخروج إلى خارج البلاد أو النزوح الداخلي من مناطق "جيم وباء" إلى مناطق "ألف"، مما يزيد من تعقيد الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في الضفة.

الموقف الدولي وحجة "الانتخابات":

وعن إمكانية توفير حماية ودعم عبر الضغط من الدول الأوروبية، كشف أبو نصار عن إشكاليات كبرى تتمثل في مطالبة العديد من المسؤولين الأجانب بـ "التريث إلى ما بعد الانتخابات". ورفض أبو نصار هذا التوجه جملة وتفصيلاً، معتبراً أنه لا يجوز ترك المظلوم يتحمل وزر الظلم بحجة الاستحقاقات الانتخابية التي قد تطول أو تواجه عراقيل في تشكيل الحكومات.

وأوضح أن بعض الدبلوماسيين الغربيين يبررون امتناعهم عن الضغط على إسرائيل بخشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية تجعل الشارع الإسرائيلي يميل أكثر نحو اليمين المتطرف رداً على الضغط الخارجي، وهو منطق يرفضه أبو نصار تماماً.