دبلوماسيون غربيون لـi24NEWS: مخاوف من سوء التقدير بين إسرائيل وإيران

حصري: في ضوء التقارير الواردة من الولايات المتحدة عن استعداد إسرائيل لمهاجمة منشآت نووية، والتهديدات الإيرانية بالرد بقوة على أي إجراء، قال دبلوماسيون غربيون لـi24NEWS اليوم (الخميس): إنهم يخشون من سوء التقدير بين البلدين.

وفقًا لتقارير أمريكية، أكملت إسرائيل استعداداتها لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وهناك احتمال لشنّ هجوم قريبًا. إضافةً إلى ذلك، صرّح مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز بأن دولة "صديقة" في المنطقة حذّرت طهران من هجوم محتمل.

وهددت طهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالرد على أي إجراء إسرائيلي. وصرح مسؤول أمني إيراني كبير لقناة "برس تي في" بأنه في حال وقوع هجوم، ستفاجئ إيران الولايات المتحدة وإسرائيل.

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سيُجري مبعوث ترامب، ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عراقجي، يوم الأحد محادثات في عمّان، في إطار الجولة السادسة من المحادثات حول الاتفاق النووي. ووصف دبلوماسيون غربيون هذه الجولة بأنها "حاسمة"، بالنظر إلى المطلب الأمريكي بمنع تخصيب اليورانيوم تمامًا، وتصريح إيران بأن هذا "حقها الطبيعي". وقبل بدء المحادثات، سيلتقي ويتكوف بوزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، ورئيس الموساد، ديدي برنياع.

أكد مبعوث ترامب الليلة أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم أو تطوير أي تهديد نووي. وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر لمنظمة "هتسالا": "إيران النووية تُشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، وكذلك إيران التي تمتلك عددًا كبيرًا من الصواريخ". وأضاف في تصريحه أن "هذا تهديد وجودي لا يقل خطورة عن التهديد النووي. وهو تهديد وجودي للولايات المتحدة والعالم الحر وجميع دول الخليج. يجب أن نقف بحزم ومتحدين في وجه هذا الخطر، ونضمن ألا تحصل إيران أبدًا على وسائل تحقيق طموحاتها القاتلة، مهما كلف الأمر".