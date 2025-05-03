مكتب نتنياهو ينفي وجود أي "تنسيق مكثف" مع مايكل والتز بشأن إيران

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا في بيان التقارير التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، والتي تشير إلى أن بنيامين نتنياهو أجرى "اتصالات مكثفة" مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد البرنامج النووي الإيراني.

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وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "عقد رئيس الوزراء نتنياهو اجتماعا ودياً مع مايك والتز وستيف ويتكوف في بلير هاوس في فبراير/شباط، قبل اجتماعه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض".

التقى مايك والتز أيضًا بنائب الرئيس جيه. دي. فانس ورئيس الوزراء قبل مغادرته واشنطن. ومنذ ذلك الحين، لم يُجرِ رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي السابق وستيف ويتكوف سوى مكالمة هاتفية واحدة لم تتناول إيران. نهنئ السيد والتز على تعيينه المهم في الأمم المتحدة.

ويأتي التوضيح بعد نشر مقال في صحيفة "واشنطن بوست"، جاء فيه أن "الرئيس ترامب غاضب من موقف والتز بشأن إيران وتنسيقه المزعوم مع نتنياهو بشأن الخيارات العسكرية الرامية إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن "إحباط ترامب من والتز تزايد مع مرور الوقت، حتى وصل الأمر إلى إقالته". وكان والتز قد تعرض لانتقادات شديدة من داخل البيت الأبيض في مارس/آذار الماضي عندما أضاف عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" إلى دردشة جماعية على تطبيق "سيجنال" تصف تفاصيل حملة قصف أميركية وشيكة في اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب عن تعيين والتز سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في حين تم تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو خلفا له مؤقتا في منصب مستشار الأمن القومي.