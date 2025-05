مكتب نتنياهو ينفي وجود أي "تنسيق مكثف" مع مايكل والتز بشأن إيران

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا في بيان التقارير التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت، والتي تشير إلى أن بنيامين نتنياهو أجرى "اتصالات مكثفة" مع مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايك والتز بشأن الخيارات العسكرية المحتملة ضد البرنامج النووي الإيراني.

https://x.com/i/web/status/1918681896659075184