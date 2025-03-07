وزير الأمن الإسرائيلي ينشر فيديو من سوريا يظهر "فظائع أحمد الشرع" ضد العلويين

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بالكشف عن وجهه الحقيقي "كمتطرف إسلامي قاتل"، وذلك في تعليق على منشور يظهر كومة من الجثث، وقال كاتس في تدوينة على منصة "إكس":"خلع الجولاني جلبابه وارتدى بدلة عسكرية وقدم واجهة معتدلة. والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع ضد السكان المدنيين العلويين".

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وتابع"ستدافع إسرائيل عن نفسها ضد أي تهديد من سوريا. وسنبقى في المناطق الأمنية وجبل الشيخ ونحمي مجتمعات الجولان والجليل". وأضاف"سنضمن أن يظل جنوب سوريا منزوع السلاح وخاليًا من التهديدات، وسنحمي السكان الدروز المحليين - أي شخص يلحق بهم الأذى سيواجه ردنا".

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وكانت مصادر إعلامية سورية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن مقتل شيخ العلويين العلامة شعبان منصور (90 عاما) ونجله من قرية سقلبية، وذكرت المصادر أنه قتل بعد اختطافه واعتقاله من منزله مع نجله حسين، ويعتبر منصور أبرز الرموز الدينية للطائفة العلوية في عموم سوريا، وهو شيخ معروف بدعوته الدائمة الى الإنسانية والسلام.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتقال الشيخ منصور رغم معاناته من المرض منذ أكثر من عام ، كما أنه غير قادر على الكلام، وانتشرت صورة له في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها جثمانه ملقى على الأرض في أطراف مدينة سلحب في الساحل السوري.