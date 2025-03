وزير الأمن الإسرائيلي ينشر فيديو من سوريا يظهر "فظائع أحمد الشرع" ضد العلويين

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع بالكشف عن وجهه الحقيقي "كمتطرف إسلامي قاتل"، وذلك في تعليق على منشور يظهر كومة من الجثث، وقال كاتس في تدوينة على منصة "إكس":"خلع الجولاني جلبابه وارتدى بدلة عسكرية وقدم واجهة معتدلة. والآن خلع القناع وكشف عن وجهه الحقيقي: إرهابي جهادي من مدرسة القاعدة يرتكب فظائع ضد السكان المدنيين العلويين".

https://x.com/i/web/status/1898032660242477308