تركيا تهتز سياسياً واقتصادياً بعد لائحة اتهام خيالية ضد خصم أردوغان

قدمت النيابة التركية طلبًا غير مسبوق لفرض عقوبة بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، والذي يُعد أبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان في المعارضة. الطلب يأتي ضمن اتهامات واسعة النطاق بالفساد والرشوة، ويمثل أحدث حلقة في تصاعد المواجهة بين الحكومة والمعارضة.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن ملف الاتهام الجديد الذي يُغطي 3,900 صفحة ويشمل 402 متهمًا، يتهم إمام أوغلو بـ"كونه رئيسًا ومؤسسًا لجماعة إجرامية"، ويشمل اتهامات تتعلق بتقديم واستلام رشاوى على نطاق واسع خلال عمله في البلدية. ويُرجّح أن تصل العقوبة التراكمية بين 828 و2,352 سنة سجن، حسب ما ذكرت النيابةورفض إمام أوغلو هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها محاولة واضحة لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

آثار اقتصادية وسياسية

أدى الإعلان عن تقديم لائحة الاتهام إلى انهيار حاد في البورصة التركية، حيث سجل المؤشر الرئيسي انخفاضًا بنسبة 3.1%، مسجّلًا أسوأ يوم تداول منذ سبتمبر الماضي.

بدأت الحملة ضد إمام أوغلو في مارس الماضي، قبل اجتماع حزب المعارضة لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028. شملت الإجراءات أولًا سحب شهادته الجامعية، ما حال دون استيفاء الشروط اللازمة للترشح، ثم اتهامات مزعومة بالصلات مع جماعات كردية مسلحة، وأخيرًا تهمة التجسس.

منذ اعتقاله في مارس\آذار، تعرضت الحكومة التركية لانتقادات دولية واسعة من منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بالديمقراطية، فيما أدى الاحتجاز إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة، دفعت البنك المركزي إلى بيع أكثر من 50 مليار دولار من الاحتياطيات لدعم الليرة.

خلفية سياسية

أكرم إمام أوغلو أصبح شخصية محورية في السياسة التركية بعد فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول عام 2019، وهي الهزيمة التي اعتُبرت أول خسارة كبيرة لحزب أردوغان منذ أكثر من عشرين عامًا. منذ ذلك الحين، تحول إلى رمز للمعارضة، بينما أصبح الهدف الرئيسي للسلطات التي يسيطر عليها الرئيس.

كما تواجه أحزاب وقيادات معارضة أخرى ضغوطًا متزايدة، مع اعتقالات مئات المسؤولين العموميين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية اتهامات بالفساد والانتهاكات القانونية، في سياق حملة واسعة ضد نجاحات المعارضة في الانتخابات البلدية السابقة.