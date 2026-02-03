"تحرك! اغرب عن وجهي!":اشتباك جسدي كاد أن يحدث بين مستشار نتنياهو وعضو الكنيست بيطون | شاهدوا

على خلفية إصلاح الحليب: كادت الكنيست اليوم (الثلاثاء) أن تشهد عنفًا بين نيقو كاتس، مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبين رئيس لجنة الاقتصاد دافيد بيتوم. اشتبك الاثنان علنًا وأثارا فوضى.

كما هو معروف، أعلن اتحاد منتجي الحليب هذا الصباح عن وقف توريد الحليب إلى مصانع الألبان، احتجاجًا على إصلاح صناعة الحليب الذي يروج له وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. على إثر ذلك، ابتداءً من هذا الصباح قد يحدث نقص في منتجات الألبان على الرفوف في إسرائيل.

في شبكتي "كارفور" و"طيب طعم"، قرروا تقييد شراء الحليب بوحدتين فقط لكل مشترٍ – وذلك من أجل "منع الاندفاع"، على حد قولهم.

مزارعو الألبان يوسي وعمّيت يعقوبي تمت مقابلتهما حول الموضوع في i24NEWS، وصرحا: "في حياتنا لم نفعل شيئاً كهذا، لكن السيف موضوع على رقابنا. شخص واحد يقوم بإصلاح دون أن يفهم معناه. بالتأكيد لدينا سيطرة لأننا ننتج الحليب، لكن هذا مصدر رزقنا. وزير المالية يريد أن يؤذيني، ماذا يفترض بي أن أفعل؟ لا يوجد طريق آخر."

"لم يوجد في حياتنا وزير حاربنا بهذه الطريقة العدوانية دون أن يجلس معنا. نحن لسنا احتكاراً، نحن مزارعو أبقار نعرف كيف ننتج الحليب. ربما يجب معالجة المشكلة من مكان آخر"، قال يوسي. "ليس لدي مشكلة أن يحدد المُنتِج، نحن لسنا ضد المنافسة، لكن في النهاية نتحدث عن مصدر رزق وهناك هنا أمور كثيرة أخرى". وأضاف يوسي مؤكداً: "في وزارة المالية لا يأخذون في الحسبان أنه إذا لم نكن هنا، فإن المنتجات العضوية أيضاً سترتفع أسعارها أكثر".

27A

وفي هذا السياق، يهدد وزير المالية سموتريتش بفتح الاستيراد بشكل كامل إذا لم تتوقف احتجاجات الحليب. وقال الوزير في مقابلة مع يرون فيلنسكي في إذاعة الجيش: "أعلم أن مستشفى شعاراي تسيدك أخبر الموظفين بأنه سيتم تقليص توريد الحليب بسبب النقص، وهذا غير مقبول بالنسبة لي. اليوم سأصدر أمراً للتعليقات من الجمهور حول الفتح الكامل لاستيراد الحليب، وإذا لم توقف الاحتكارات الحصار الغذائي الذي فرضوه على مواطني إسرائيل، فسأوقع عليه لضمان تزويد منتظم للحليب لمواطني إسرائيل".