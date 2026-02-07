رئيس الأركان الإيراني:"مستعدون للدفاع عن أمننا وأنفسنا، ولن نبدأ حربا"

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت، على أن"القوات الجوية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية، وهي، بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والسريع والمؤثر على أي تهديد أو عدوان أو خطأ من جانب العدو، ولتوجيه ضربة قاضية لأي معتدٍ".

وأشار إلى أن "أي عمل عسكري ضدنا سيكبد منفذيه خسائر لا تعوض.. مضيفاً لن نبدأ حرباً لكننا مستعدون للدفاع عن أمننا وأنفسنا".وأضاف "لا شك أن الأعداء يدركون تماما أن أية مغامرة أو عمل يهدف إلى فرض حرب على إيران لن يقتصر على تكبيدهم هزيمة استراتيجية محققة فحسب، بل سيمتد ليشمل المنطقة بأسرها، وسيُكبّد مخططيها وداعميها خسائر فادحة لا يمكن تداركها".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن موسوي قوله: "أية مغامرة يقوم بها العدو ستُكلل بهزيمة محققة".

وأوضح موسوي: "لن تبدأ الجمهورية الإيرانية الحرب أبدا، لكنها لن تتردد لحظة في الدفاع بحزم عن أمنها القومي ومصالحها الحيوية وسلامة أراضيها".

وجاءت تصريحات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية غداة مفاوضات عُقدت مع واشنطن في مسقط.