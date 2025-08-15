قاسم يهاجم الحكومة اللبنانية ويهدد :"مستعدون للقتال مهما كلفنا الأمر"

قد يعجبك أيضًا -

تحدث نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، اليوم (الجمعة)،عن نية الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب، مهددًا: "المقاومة لن تنزع سلاحها. نحن مستعدون للقتال مهما كلفنا الأمر".

جاءت تصريحات قاسم في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى الأربعين. وأكد في خطابه أنه "لا سيادة لبنانية بدون مقاومة"، وأن "حزب الله منع احتلال لبنان" وأضاف: "علينا أن نسأل من لم يكن جزءًا من المقاومة: أين كنتم؟ ماذا فعلتم؟".

وأضاف قاسم لاحقًا: "على الحكومة أن تمارس سيادتها، لكنها تخدم مصلحة إسرائيل. أخرجوا الإسرائيليين من لبنان، وسنتعاون". كما قال إن الحكومة اللبنانية تعمل تحت ضغط خارجي.

هاجم قاسم الحكومة بشدة قائلاً: "ما رأيكم في رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي يتجول في لبنان مع جنوده؟ ما رأيكم؟"، واتهم الحكومة باتخاذ إجراءات لنزع سلاح المنظمة ووصفها بأنها "خطيرة للغاية" ووضع لبنان في أزمة: "لا يحق للحكومة أن تنكر شرعية المقاومة اللبنانية". وأكد قاسم أن الحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولية كل ما يحدث، سواء اندلعت أزمة داخلية أو أي شيء آخر.