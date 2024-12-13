الدروز في سوريا يطلبون من إسرائيل: "قوموا بضمنا إلى هضبة الجولان"

على خلفية سقوط نظام الأسد، اجتمع زعماء الدروز في قرية الخضر جنوبي سوريا، في اليوم الأخير، وطالبوا بضم قراهم إلى أراضي هضبة الجولان، وأن يعيشوا في واقع الأمر تحت الحماية الإسرائيلية.

وقال أحد المتحدثين في المؤتمر: "نريد أن ننضم إلى الجولان الإسرائيلي حفاظاً على شرفنا، وهذا يهم جميع القرى المحيطة لأن مصير الخضر هو مصير المنطقة بأكملها. ونتمنى أن يتم ضمنا إلى إلى أهلنا في الجولان وأن نعيش بحرية وكرامة".

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تجدر الإشارة إلى أن قرية الخضر تقع في الجولان السوري بالقرب من الحدود الشمالية لهضبة الجولان، حيث انفصلت عن القرى الدرزية الأربع التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية بعد حرب الأيام الستة عام 1967 - مجدل شمس، مسعدة، بقعاتا وعين قنيا.