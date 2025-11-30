حياة عنان جزماوي تنتهي بصورة مأساوية بعد إحراقها من قبل طليقها في حريش وسط إسرائيل

توفيت عنان بكر جزماوي، أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 46 عامًا من بلدة عرعرة في المثلث، صباح اليوم (السبت) في مستشفى شيبا بتل هشومير، وذلك بعد شهر من تعرضها لإحراق متعمد داخل سيارتها أثناء خروجها من مكان عملها في مدينة حرّيش. كانت جزماوي قد أصيبت بحروق طالت %98 من جسدها، وتمكنت قبل فقدانها الوعي من ذكر اسم طليقها باعتباره منفذ الاعتداء. وفاتها تؤدي إلى تحديث لائحة الاتهام المتوقعة ضد المشتبه به من محاولة قتل إلى القتل.

وقع الحادث مساء العاشر من نوفمبر\تشرين ثاني، حين أُلقي عليها زجاجة حارقة أصابت سيارتها وتسببت باشتعالها. وعُثر على الضحية بحالة حرجة من قبل طواقم الإسعاف، التي نقلتها إلى وحدة الحروق في مستشفى شيبا وهي مخدّرة وموصولة بجهاز التنفس، دون أن تستعيد وعيها حتى وفاتها.

وأظهرت تحقيقات الوحدة المركزية في منطقة منشيه في الشرطة الإسرائيلية، وبالتعاون مع محطتي عيرون وجسر الزرقاء، أن المشتبه هو طليقها البالغ 56 عامًا من جسر الزرقاء، والذي قضى سابقًا عقوبة سجن بتهم عنف أسري. وبعد يوم كامل من عمليات البحث، تم العثور عليه مختبئًا داخل حافلة مهجورة في بلدته، وتم اعتقاله.

كانت الشرطة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن استكمال التحقيق وتقديم تصريح ادعاء تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بتهمة محاولة قتل. ومع وفاة جزماوي، سيُحدَّث بند الاتهام ليصبح القتل العمد.

ويُشار إلى أنه منذ بداية العام، قُتلت 35 امرأة في إسرائيل على خلفية جندرية، من بينهن 28 امرأة على خلفية العنف الأسري، ما يسلط الضوء مجددًا على اتساع دائرة العنف ضد النساء في إسرائيل.

فقط الليلة قُتل بالرصاص أحد سكان عرابة، باسل عنان نصار البالغ من العمر 22 عامًا. والده، عنان نصار، قُتل أيضًا قبل سبعة أشهر في انفجار سيارة. طاقم نجمة داوود الحمراء الذي وصل إلى المكان اضطر لإعلان وفاته بعد محاولات الإنعاش. شاب آخر، يبلغ من العمر حوالي 18 عامًا، أُصيب في الحادث بجروح خطيرة. عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بداية العام وصل بالفعل إلى 239.