قسد والحكومة السورية تتبادلان الاتهامات بشأن اشتباكات في ريف منبج

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اتهامات متبادلة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية بعد قصف واشتباكات في ريف منبج، حيث وقعت الاشتباكات الليلة الماضية بين قسد ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية ومقربة من تركيا.

علق الصحافي عطا فرحات حول الموضوع وقال :"بدأت الاشتباكات ليلة أمس وانحسرت صباح اليوم بصورة كبيرة وتوقفت تقريبا، ووقعت هذه الاشتباكات بين قسد ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة السورية ومقربة من الحكومة التركية ،وهي العمشات والحمزاوات، ووقعت بمنطقة دير حافر في ريف حلب الشرقي.

اندلعت اتهامات متبادلة بين الطرفين، حيث زعمت قسد أن هذه المجموعات هي التي هاجمتها في البداية، وهي ردت على مصادر النيران، بينما قال بيان وزارة الدفاع السورية أنه يوجد انتهاك من قبل قسد.

تأتي هذه الأمور في إطار التقارب بين قسد والحكومة السورية، في حين أن هذه المجموعات مقربة من الحكومة التركية، ويبدو أن الجانب التركي لا يريد هذا التقارب أو أن يريد يزيد من وتيرة سرعته حتى تنهي قسد ملف السلاح والملف العسكري والذي يخيف الجانب التركي".