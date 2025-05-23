إسرائيل تناقش إمكانية انضمام سوريا إلى "اتفاقيات إبراهيم"

قال مسؤول إسرائيلي لقناة "العربية" السعودية إن "سوريا دولة مهمة وأن دخولها في اتفاقيات إبراهيم من شأنه أن يغير الوضع الإقليمي"، مشرا إلى أن المحادثات مع ممثلي الإدارة السورية الجديدة في تقدم بشكل ايجابي بوساطة تركيا، مشيرا إلى أن "نظام الأسد حاول في أيامه الأخيرة التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل عبر الروس. لكن هذه المحاولة في اللحظة الأخيرة باءت بالفشل".

وأضاف المسؤول أن "الإدارة السورية قامت بلفتات حسن نية اتجاه إسرائيل، وسوف نرد عليها بشكل إيجابي". وتعتزم إسرائيل التعامل مع الإدارة الحالية باعتبارها حكومة ذات سيادة، في حين تراقب عن كثب التطورات في البلاد.

وفيما يتعلق بالطائفة الدرزية السورية، أوضح المسؤول أن "إسرائيل لن تقبل بأي أذى ضدها، ولكن عليها التوصل إلى اتفاقات مع إدارة الشرع" وأكد "لقد أوضحنا هذه الرسالة".

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتفقت إسرائيل وتركيا على معظم القضايا المتعلقة بسوريا، على الرغم من أن بعض التفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل. وتدعم الولايات المتحدة بشكل فعال هذا الاتفاق الإسرائيلي التركي، ودعت إسرائيل إلى الامتناع عن توسيع انتشارها البري في سوريا "حتى يصبح الوضع أكثر وضوحا".

وتمثل هذه التطورات نقطة تحول محتملة في العلاقات الإسرائيلية السورية، وقد تعيد رسم التوازن الجيوسياسي الإقليمي إذا انضمت سوريا فعليًا إلى اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية منذ عام 2020.