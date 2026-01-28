تقرير: إيران تعدم شخصًا اتُهم بالتجسس لصالح الموساد

أفادت وكالة ميزان الإيرانية للأنباء بأن إيران أعدمت حميد رضا ثابت إسماعيل بور صباح الأربعاء، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وجاء في بيانها: "أُعدم حميد رضا ثابت إسماعيل بور، الذي اعتُقل في 29 أبريل/نيسان 2025، شنقاً بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي مع جهاز استخبارات معادٍ من خلال... نقل وثائق ومعلومات سرية، وذلك بعد مصادقة المحكمة العليا على الحكم واستكمال الإجراءات القانونية". كما أكد القضاء الإيراني إعدام جاسوس للموساد بعد اعتقاله ومحاكمته في أبريل/نيسان الماضي.

يأتي هذا التقرير في ظل الاحتجاجات الواسعة ضد النظام في إيران، حيث تشير تقارير حديثة إلى أن عدد القتلى يُقدّر بعشرات الآلاف. ووفقًا لمجلة "تايم"، أفاد مسؤولون كبار في النظام الصحي الإيراني للمجلة أنه فقط في ليالي 8-9 يناير كان هناك أكثر من 30 ألف ضحية في شوارع إيران.

أفادَت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية HRANA بأرقام أقرب لتلك التي يُبلغ عنها النظام في البلاد - 5,459 قتيلًا موثقًا. ويجب الإشارة إلى أن هذا ليس العدد النهائي، بل فقط عدد القتلى الموثقين. أما عدد حالات الوفاة التي ما زالت قيد التحقيق فيبلغ حاليًا 17,031.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتهم قبل حوالي أسبوعين الموساد بالاحتجاجات، حيث ادعى أن إيران تملك "أدلة وبراهين" على تورط الولايات المتحدة وإسرائيل في التظاهرات في البلاد. وبحسب قوله، الموساد يتابع الاحتجاجات من خلال عملاء - وهم المسؤولون عن الفوضى والقتل.