نتنياهو:"سنعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، وحماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمانين نتنياهو، مساء اليوم السبت، في مؤتمر صحافي، "ليس الأمر نهائيًا، لكنني آمل أن نتمكن بحلول عيد العرش من الإعلان عن عودة جميع المختطفين"، وتابع"حماس اضطرت لقبول خطة ترامب بسبب الضغط العسكري والدبلوماسي"، واضاف"حماس ستتخلى عن أسلحتها بالاتفاق أو بالقوة العسكرية"، مشيرا إلى أن "حماس لديها أيام للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المختطفين"

وأكد نتنياهو على أنه "أصدرت أوامري للوفد الإسرائيلي الذي توجه لمصر لبحث خطة ترامب بإجراء مفاوضات لعدة أيام فقط" وأضاف"أتوجه بالشكر للرئيس ترامب على الدعم الذي قدمه في هذه الخطة"، وقال "هناك تنسيقاً بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترمب"، لافتاً إلى أنه "واجه ضغوطاً كبيرة من داخل إسرائيل وخارجها لوقف الحرب".