بعد انقطاع دبلوماسي : البحرين تستلم أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد

تسلم وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لدى المنامة شموئيل ريفيل، رسميا، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية.

خلال الحفل، تمنى الزياني للدبلوماسي الإسرائيلي "كل التوفيق" وشدد على "أهمية مواصلة الجهود لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة". يُمثل استئناف هذه الزيارات مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، اللذين طبّعا العلاقات عام 2020 في إطار اتفاقيات إبراهيم التي رعتها الولايات المتحدة.

البحرين، التي تحتضن الأسطول الخامس الأمريكي، تلعب دورًا استراتيجيًا في التوازن الإقليمي. ومع ذلك، فقد تضررت العلاقات الثنائية بين البلدين بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، والحرب في غزة..

https://x.com/i/web/status/1960803479326482682

على الرغم من أن ولي عهد البحرين ورئيس وزرائها أدان الهجوم الدموي، إلا أن المملكة كانت استدعت سفيرها في نوفمبر\تشرين ثاني 2023 "دعمًا للقضية الفلسطينية"، مما أدى أيضًا إلى مغادرة المبعوث الإسرائيلي.

وصول شموئيل ريفيل إلى المنامة يشير إلى رغبة في إعادة إطلاق الحوار الدبلوماسي بين البلدين، في ظل توتر متواصل في الشرق الأوسط.