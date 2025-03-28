الولايات المتحدة تلغي تأشيرات أكثر من 300 طالب مؤيد لحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "الولايات المتحدة ألغت تأشيرات أكثر من 300 شخص مجنون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لحركة حماس في الجامعات في جميع أنحاء البلاد".

جاؤت تصريحات روبيو خلال زيارته لغيانا، ردّا على سؤال حول عدد الطلاب الأجانب الذين أُلغيت تأشيراتهم: "ربما أكثر من 300 حتى الآن. نفعل ذلك يوميًا، كلما وجدتُ أحد هؤلاء المجانين"، وأشار في معرض رده على سؤال حول إلغاء تأشيرة المواطنة التركية روميسا أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس في ماساتشوستس، إلى أنه ألغى تأشيرتها أيضًا. "إذا تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة كطالب وأخبرتنا أن سبب مجيئك إلى الولايات المتحدة ليس فقط لأنك تريد كتابة مقالات رأي، ولكن لأنك تريد المشاركة في حركات تقوم بأشياء مثل تخريب الجامعات ومضايقة الطلاب والاستيلاء على المباني وخلق الفوضى، فلن نمنحك تأشيرة".