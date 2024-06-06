نتنياهو:"على الرغم من الضغوط الدولية، فإن إسرائيل ستغير الواقع الذي سمح بهجوم 7 أكتوبر"

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن ثقته في أن "الجنود الإسرائيليين سيغيرون الواقع الذي سمح بهجوم 7 أكتوبر" وتابع "دولة إسرائيل تخوض معركة صعبة على عدة جبهات" وأضاف: "نحن نقاتل في الجنوب، ونقاتل في الشمال، ونقاتل هنا أيضًا في الضفة الغربية".

وأشار نتنياهو إلى أن "هذا الجهد يتم في ظل ضغوط دولية صعبة تمارس علينا، لكن يمكنني أن أضمن شيئا واحدا: مهما حدث لن يحدث مرة أخرى، سنغير هذا الواقع".

وأطلع رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي الميجور يهودا فوكس، نتنياهو وكبار مساعديه "على جهود مكافحة الإرهاب في الضفة الغربية وعلى طول الخط الأخضر، حيث فتح المسلحون النار على بلدات إسرائيلية في الأيام الأخيرة".

وأجرى نتنياهو تقييما للوضع في القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عقد خلاله اجتماعا مع كبار القادة العسكريين والأمنين، بما في ذلك الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام(الشاباك) وختم: "أنا أثق بجنودنا وقادتنا وقواتنا الأمنية لضمان أمن إسرائيل".