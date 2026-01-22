ما سبب التوتر المفاجئ بين حزب الله وأمل جنوب لبنان؟

صراع نفوذ يتفجّر داخل الساحة الشيعية في جنوب لبنان، مع تصاعد التوتر بين حزب الله وحركة أمل، على خلفية محاولات تمركز جديدة للحزب داخل قرى لم يكن حاضرًا فيها سابقًا، ما أدى خلال الأسابيع الأخيرة إلى احتكاكات مباشرة وصلت إلى تبادل إطلاق نار في بعض المناطق، بحسب المصادر الإسرائيلية.

مصادر ميدانية اخرى، تشير إلى أن الخلاف لا يدور حول السلاح فقط، بل حول النفوذ والسيطرة الميدانية، في ظل واقع أمني حساس فرضته الحرب والضغوط الإقليمية، وعودة الجنوب إلى قلب الحسابات العسكرية.

هذا التوتر الداخلي تزامن مع تصعيد إسرائيلي من نوع مختلف، حيث انتقل الجيش الإسرائيلي من سياسة الاستهدافات الموضعية إلى حملة تشويش لوجستي منظّمة، عبر ضرب أربعة معابر في توقيت واحد، ما خلق اختناقًا في خطوط الإمداد، وأجبر حزب الله على استخدام مسارات بديلة أكثر انكشافًا للضربات.

ضرب الحدود السورية اللبنانية، تزامن مع تركيز إسرائيلي على ما تسميه قطع الرأس المهني داخل الحزب، عبر اغتيال شخصيات محورية في الإدارة والتمويل، في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاسية للبنية اللوجستية والشبكات الخارجية.

إسرائيل أعلنت أيضًا تغييرًا رسميًا في قواعد الاشتباك، مؤكدة أن أي تهريب سلاح أو محاولة التسليح تُعد خرقًا مباشرًا للتفاهمات، وتُبرر الاستهداف حتى في فترات الهدوء، خصوصًا في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.

هكذا، تتقاطع الضغوط الإسرائيلية مع تصدّعات داخلية لبنانية، في مشهد معقّد لا يقتصر على مواجهة حدودية، بل يمتد إلى صراع نفوذ، إعادة تموضع، ومحاولة رسم واقع جديد جنوبًا، قبل أن تفرضه الحرب.