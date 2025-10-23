تحذير وزير الخارجية الأمريكية قبل انطلاقه في زيارة الى إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فجر اليوم (الخميس)، في حديث مع صحفيين قبيل مغادرته إلى إسرائيل، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضمّ الضفة الغربية قد يعرّض للخطر الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف روبيو: "الرئيس ترامب أوضح بالفعل أننا لا نؤيد أي خطوات من هذا النوع في الوقت الراهن".

وكان الكنيست قد صوّت أمس في قراءة تمهيدية على مشروعَي قانون — الأول يقضي بضمّ الضفة الغربية، والثاني بضمّ مستوطنة معاليه أدوميم إلى السيادة الإسرائيلية. وقد دعم عدد من أعضاء المعارضة المشروعَين، في محاولة وُصفت بأنها تهدف لإحراج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إلى إسرائيل.

ومن المقرر أن يصل روبيو إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم ويغادر غداً، حيث سيلتقي نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، في إطار الجهود الأميركية لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال الوزير الأميركي إن "الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة لضمان استمرار وقف إطلاق النار"، مضيفاً أنه سيعلن خلال الزيارة تعيين ممثل رفيع لوزارة الخارجية الأميركية كمندوب دائم في القيادة الأميركية المشرفة على تنفيذ الاتفاق في غزة.

وفي وقت لاحق اليوم، سيصل نائب الرئيس فانس إلى مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب لإجراء اجتماعات أمنية مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، حيث سيُطلع على تقديرات الوضع في غزة والتطورات الأمنية الأخرى.