هلع على رحلة إسرائيلية: تأخير المسافرين المتجهين من دبي إلى إسرائيل على متن الطائرة لساعات طويلة

ركاب الرحلة 662 لشركة "يسراير" الإسرائيلية من دبي إلى تل أبيب تأخروا في الإمارات منذ الأمس، بعد أن تم إلغاء رحلاتهم مرتين بسبب خلل فني. خلال الانتظار الطويل لمغادرة الطائرة، التي في النهاية بقيت على الأرض، نشأت حالة من الفوضى والهلع بين الركاب.

في الفيديو الذي تم نشره من الرحلة، يمكن رؤية ركاب الطائرة متوترين وهم يصرخون على طاقم الطائرة الذي لا يسمح لهم بالخروج من الطائرة، وهو يعدهم أن الرحلة ستننطلق في وقت قريب. تقول راكبة مرتبكة: "في وقت قريب؟ نحن هنا منذ ساعات".

المسافرون الذين يشعرون بالحيرة بشأن رحلة الطيران الإسرائيلية التي تم إلغاؤها 🎥 الاستخدام حسب بند 27a

قالت راكبة : "في الأمس الساعة 13:40 تم تأجيل الرحلة لمدة 3.5 ساعة، أخرجونا إلى البوابة وانتظرنا 3 ساعات إضافية، ثم أخرجونا إلى فندق في الصحراء وعدنا إلى المطار في الساعة 6:00 للصعود للرحلة المقررة في الساعة 10:00، أخذنا الحافلة في الساعة 11:30 وانتظرنا لمدة ساعة ونصف. الأطفال كانوا مذعورين ومذهولين. من الساعة 15:00 حتى 16:30 انتظرنا على متن الطائرة ومرة أخرى لم يكن هناك رحلة."

أجابت "إيزرايار": "للأسف، على الرغم من الجهود المبذولة لإقلاع رحلة الطيران 662 من دبي إلى تل أبيب، حدث عطل فني مرة أخرى. تستعد الشركة لإرسال طائرة بديلة من تل أبيب إلى دبي لتنفيذ الرحلة في الساعات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تستعد الشركة للإقلاع اليوم في منتصف الليل، سيتم تحديث وقت الإقلاع الجديد في أقرب وقت ممكن. في الساعة القادمة سيتم نقل الركاب بواسطة نقل منظم إلى مكان للراحة حتى الرحلة."

"تعمل يسراير على قدر استطاعتها لتقصير أوقات الانتظار في دبي وتعتذر عن الإزعاج الكبير الذي تسببت فيه للمسافرين. أمن وسلامة المسافرين هما أولوية الشركة"، وذلك وفقاً لما أعلنت.