سارة نتنياهو تحصل على حكم لصالحها في قضية تشهير

قضت محكمة الصلح في تل أبيب لصالح سارة نتنياهو في دعواها بتهمة التشهير ضد سيلفي جانسيا، وهي موظفة سابقة في المقر الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية. وقد حكم القاضي على سيلفي جانسيا بدفع حوالي 120,000 شيكل لسارة نتنياهو، وتشمل هذه المبالغ التعويضات بالإضافة إلى مصاريف المحكمة.

تم تقديم الشكوى الأصلية بسبب منشورين لغانسيا يعودان لعامي 2019 و2020، وطالبت نتنياهو بمبلغ 200,000 شيكل بتهمة التشهير وانتهاك الخصوصية. وقد اعترف المحكمة بالتشهير، لكنها رفضت تهمة انتهاك الخصوصية لعدم كفاية الأدلة. وقد تم تحديد قيمة التعويضات بمبلغ 50,000 شيكل عن كل منشور، بالإضافة إلى 20,000 شيكل كرسوم قضائية.

يأتي هذا القرار عقب الغياب المطول في تقديم المذكرات من قبل سيلفي غانسيا، رغم التمديدات العديدة التي منحها لها المحكمة. واعتبرت القاضية أن سلوكها، المتمثل في تجاهل الإجراءات والقرارات القضائية، لم يترك للمحكمة سوى خيارات قليلة، مما يبرر الحكم استناداً إلى الأدلة المقدمة من سارة نتنياهو.

في قراره، انتقد القاضي رونين إيلان طول الإجراءات التي تمتد لما يقرب من خمس سنوات ونصف، وذكّر بأن حق المُشتكية في أن تُنظر شكواها يتقدم على إغفالات المتهمة.