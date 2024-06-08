حماس تؤكد احتفاظها بمعظم الأسرى وتدين عملية الإنقاذ الإسرائيلية في غزة

أكدت حركة "حماس" في تعليقها على استعادة إسرائيل لأربعة من أسراها في غزة أنها لا تزال تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى الإسرائيليين وأنها قادرة على زيادة غلتها منهم.

وأكدت الحركة أن "ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية وعبرية حول المشاركة الأمريكية في العملية التي نفذت اليوم، يثبت مجدداً دور الإدارة الأمريكية المتواطئ ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المعلنة حول الوضع الإنساني".

وأضافت "حماس": "ندعو شعوبنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى مزيد من الضغط وتصعيد الحراك المندد في غزة. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حقيقي من هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت عن استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر. وأسفرت العملية الإسرائيلية في مخيم اللاجئين بالنصيرات عن مقتل 210 أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين من المدنيين الفلسطينيين.