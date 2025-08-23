بسبب "التحديات الأمنية": سوريا تؤجل الانتخابات البرلمانية في الحسكة والرقة والسويداء

قد يعجبك أيضًا -

قررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا إرجاء العملية الانتخابية في محافظات السويداء، والحسكة، والرقة، بسبب "التحديات الأمنية"، على أن تجرى حين تتوفر "الظروف المناسبة"، بحسب ما أفاد به المتحدث الإعلامي باسم اللجنة نوار نجمة.

وأوضح نجمة أنه "حرصاً من اللجنة العليا على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".

وأشار نجمة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أنه "تم تأجيل الانتخابات في هذه المحافظات، لكُونَ انتخابات مجلس الشعب مسألة سيادية، ويجب أن تتم ضمن أراضٍ تسيطر عليها الدولة، وتسيطر على دوائرها الرسمية بشكل كامل".